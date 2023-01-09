Первый заместитель мэра Каменского Александр Чернышёв посетовал, что администрация города не может пока снести бюст, посвящённый генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу из-за нехватки денег.
Отметим, что украинский город — родина генсека.
"Чтобы демонтировать бюст генсека, не хватает средств, — пояснил заммэра украинским "Вестям". — Выполнение работ по демонтажу бюста Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на обеспечение мер территориальной обороны".
Как подчеркнул украинский заместитель градоначальника, к вопросу демонтажа бюста генсека ЦК КПСС намерены "обязательно вернуться", но после завершения конфликта на Украине и стабилизации финансового положения.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.