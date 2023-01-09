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Украинцы сетуют: не хватает денег снести памятник генсеку ЦК КПСС Брежневу

Мир

Первый заместитель мэра Каменского Александр Чернышёв посетовал, что администрация города не может пока снести бюст, посвящённый генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу из-за нехватки денег.

Отметим, что украинский город — родина генсека.

"Чтобы демонтировать бюст генсека, не хватает средств, — пояснил заммэра украинским "Вестям". — Выполнение работ по демонтажу бюста Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на обеспечение мер территориальной обороны".

Как подчеркнул украинский заместитель градоначальника, к вопросу демонтажа бюста генсека ЦК КПСС намерены "обязательно вернуться", но после завершения конфликта на Украине и стабилизации финансового положения.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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