Депутат ЕП Уоллес: империи ЕС и НАТО жаждут войны

Европейцам не нужна война и кровопролитие в отличие от империй НАТО и Евросоюза, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Как подчеркнул Уоллес, именно высокопоставленным европейским и западным политикам необходима конфронтация.

"Империи НАТО и ЕС хотят войны, но европейцы хотят мира", — написал парламентарий на своей странице в Сети.

Политик неоднократно выступал против текущего европейского курса против России п подчёркивал, что раздувание конфликта вокруг Украины нанесёт Евросоюзу непоправимый ущерб.