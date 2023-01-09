Европейцам не нужна война и кровопролитие в отличие от империй НАТО и Евросоюза, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Как подчеркнул Уоллес, именно высокопоставленным европейским и западным политикам необходима конфронтация.
"Империи НАТО и ЕС хотят войны, но европейцы хотят мира", — написал парламентарий на своей странице в Сети.
Политик неоднократно выступал против текущего европейского курса против России п подчёркивал, что раздувание конфликта вокруг Украины нанесёт Евросоюзу непоправимый ущерб.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.