Власти Польши решили повысить зарплаты шпионам на фоне украинского конфликта. Об этом пишет Rzeczpospolita.
По словам обозревателя Изабеллы Кацпшак, события на Украине указали польскому руководству на различные проблемы в сфере разведки и контрразведки. Она отметила, что в этой области наблюдается дефицит специалистов и ресурсов.
Как пояснила журналист, Варшава хочет улучшить материальное положение шпионов, чтобы остановить волну увольнений. Автор материала также подчеркнула: из-за украинского конфликта работы у польских разведчиков стало гораздо больше, чем до февраля 2022 года.
"Компенсацией, конечно, должны быть высокие зарплаты", — сказал экс-сотрудник Агентства разведки Польши Томаш Бронись в интервью изданию.
Он добавил, что шпионам запрещено рассказывать даже самым близким родственникам о том, чем они занимаются на своём посту.
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