Rzeczpospolita: ситуация на Украине вынудила Польшу повысить зарплаты шпионам

Власти Польши решили повысить зарплаты шпионам на фоне украинского конфликта. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По словам обозревателя Изабеллы Кацпшак, события на Украине указали польскому руководству на различные проблемы в сфере разведки и контрразведки. Она отметила, что в этой области наблюдается дефицит специалистов и ресурсов.

Как пояснила журналист, Варшава хочет улучшить материальное положение шпионов, чтобы остановить волну увольнений. Автор материала также подчеркнула: из-за украинского конфликта работы у польских разведчиков стало гораздо больше, чем до февраля 2022 года.

"Компенсацией, конечно, должны быть высокие зарплаты", — сказал экс-сотрудник Агентства разведки Польши Томаш Бронись в интервью изданию.

Он добавил, что шпионам запрещено рассказывать даже самым близким родственникам о том, чем они занимаются на своём посту.