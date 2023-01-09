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Rzeczpospolita: ситуация на Украине вынудила Польшу повысить зарплаты шпионам

Мир

Власти Польши решили повысить зарплаты шпионам на фоне украинского конфликта. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita: ситуация на Украине вынудила Польшу повысить зарплаты шпионам

По словам обозревателя Изабеллы Кацпшак, события на Украине указали польскому руководству на различные проблемы в сфере разведки и контрразведки. Она отметила, что в этой области наблюдается дефицит специалистов и ресурсов.

Как пояснила журналист, Варшава хочет улучшить материальное положение шпионов, чтобы остановить волну увольнений. Автор материала также подчеркнула: из-за украинского конфликта работы у польских разведчиков стало гораздо больше, чем до февраля 2022 года.

"Компенсацией, конечно, должны быть высокие зарплаты", — сказал экс-сотрудник Агентства разведки Польши Томаш Бронись в интервью изданию.

Он добавил, что шпионам запрещено рассказывать даже самым близким родственникам о том, чем они занимаются на своём посту.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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