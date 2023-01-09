WP: судьба Украины становится всё более зависимой от выборов в США в 2024 году

Американские выборы, которые запланированы на 2024 год, могут оказать серьёзное влияние на дальнейшую судьбу Украины. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению обозревателя Лиз Слай, будущее киевского режима зависит от политических аспектов, которые находятся вне контроля украинских властей. Она также отметила, что США поставляют украинской армии гораздо больше военной техники, чем европейские государства.

"Будущие обязательства Вашингтона могут оказаться под вопросом, если представители республиканской партии победят в 2024 году", — цитирует WP эксперта Чикагского совета по глобальным вопросам Элизабет Шекелфорд.

Как пояснила специалист, к этому времени у Вооружённых сил Украины (ВСУ) останется мало шансов на успешное завершение конфликта на поле боя.

Кроме того, автор материала добавила, что Запад теряет ресурсы, позволяющие ему бесконечно поставлять снаряды для украинских войск. Такая ситуация в конечном итоге, скорее всего, приведёт к ослаблению ВСУ, заключила журналист.