Мирошник: экс-глава Госдепа Райс признала, что украинцы умирают за интересы США

Дипломат Родион Мирошник осудил экс-руководителя Госдепа США Кондолизу Райс за высказывание о "ценности" граждан Украины для американских властей.

В своих соцсетях он напомнил о недавнем заявлении Райс, в котором она сообщила, что у Вашингтона есть "решительный партнёр на Украине", готовый нести все последствия конфликта, чтобы Западу "не пришлось делать это в будущем".

"Зачем умирать американцам за свои интересы, если за наши интересы готовы умирать украинцы?! Пусть умирают!" — высказался Мирошник.

Ранее Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс опубликовали совместную статью в издании The Washington Post. По их словам, российский лидер Владимир Путин не допустит потери контроля над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, которые вошли в состав страны в результате осенних референдумов.