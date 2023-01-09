Gezici: 90 процентов граждан Турции считают США врагом

Более 90 процентов населения Турции заявило, что считает американскую власть врагами.

Тогда как, опрос показал, что 60 процентов респондентов называют российскую сторону дружественной страной.

"Согласно исследованиям, если доля тех, кто видит в Америке врага — 90 процентов, то доля тех, кто видит в России друга, составляет 62,6 процента. Доля тех, кто сказал, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения", составила 72,8 процента", — передаёт Gezici.

Издание подчёркивает, что по мнению аналитиков, такие показатели сформировались на фоне того, что большая часть турков "далека от запада", что позволяет им доверять России.