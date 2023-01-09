Депутат польского сейма Бурый поругался с журналистом из-за овощей из РФ и кинул в него огурец

Польский депутат сейма Яцек Бурый в ответ на обвинение телеведущего в торговле российскими овощами достал из кармана огурец, раздавил его и кинул на стол журналисту.

Ведущий программы Милош Клечек заявил в эфире TVP Info, что якобы депутат Бурый обогатился на продаже российских овощей.

"Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. Это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами", — обратился ведущий к политику.

На что депутат возмутился и обвинил ведущего в том, что он работает на государство, зарабатывает большие деньги и, вероятно, не знает каково живётся простым полякам.

"Ты такой умник, пожалуйста, это тебе", — заявил депутат, швырнув на стол телеведущего огурец.