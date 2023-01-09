В ЕП заявили, что слепое потакание Зеленскому приведёт к расформированию ЕС

Евросоюз стоит перед историческим выбором: либо оценить собственные перспективы. либо продолжить "слепо потакать" президенту Украины Владимиру Зеленскому, что может привести союз к краху, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, в обозримом будущем, более устойчивые финансово страны смогут принять решение выйти из Евросоюза, чтобы не платить "дань" за украинский кризис.

"Сегодня сумма постковидного долга и наше слепое потакание требованиям украинского президента могут привести к экономическому краху ЕС, — заявил Мариани в беседе с "Известиями". — У наиболее финансово устойчивых стран не будет выбора, кроме как реформировать ЕС или выйти из него, если они не хотят потерять суверенитет".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление европарламентария о том, что, вероятно, Европа в ближайшие месяцы возобновит переговоры по поставкам российского газа. Как подчеркнул парламентарий, пока политики опасаются давления Вашингтона и шантажа со стороны Зеленского.