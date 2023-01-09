Польша настаивает на радикальных действиях НАТО, чтобы ослабить Россию, сообщили в дипломатическом ведомстве страны. По данным источника, Варшава предлагала даже разрешить "украинским пилотам взлетать с польских баз", но после вмешательства генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, "пошла на попятную".
Как уточнили в польском МИД, Варшава против "дешёвых" компромиссов в урегулировании конфликта вокруг Украины.
"Наша цель — раз и навсегда сдержать Россию. Мы не можем пойти на дешёвый компромисс. Перемирие на условиях РФ приведёт лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Россия снова не соберётся с силами", — сообщил польский дипломат Die Welt*, пожелавший остаться анонимным.
Как уточняет издание, "по слухам", Варшава обратилась в НАТО с просьбой согласовать использование своих баз для взлётов украинских военных самолётов, но в вопрос вмешались генсек НАТО и Вашингтон.
"Даже США и Великобритания, оказывающие существенную поддержку Киеву, "менее радикальны", поскольку опасаются в том числе прямой конфронтации России и НАТО", — резюмировали авторы.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.