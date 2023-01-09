Британский генерал Даннат: Лондон молчит о военной помощи Киеву — "У чирлидерши пропал голос"

У Лондона, похоже, пропало желание продолжать поставки вооружения на Украину, заявил бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат. Как подчеркнул военный, "двигатель" помощи Киеву промолчал в ответ на заявления Германии и Франции о передаче очередной партии техники.

Так, по словам генерала, пока французы собираются отправить на Украину лёгкие танки, а Берлин пообещал БМП, у Лондона "пропал голос".

"Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США передают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы дают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос", — написал Даннат в статье для Telegraph.

Как уточнил военный, вероятно, такое "молчание" связано с ограниченными запасами техники у самой Великобритании.