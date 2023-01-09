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Spiegel: Берлин "лихорадочно" ищет для Киева 40 боевых машин пехоты Marder

Мир

Немецкое правительство громко пообещало Киеву предоставить 40 боевых машин пехоты Marder, однако, где их взять "не подумало", заявили аналитики. По их словам, теперь Берлин "лихорадочно" пытается найти резервы для поставок.

Как подчеркнули немецкие аналитики, большую часть придётся взять из оборонных резервов страны.

"Канцлер (ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц обещал Киеву 40 Marder — теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты", — пишут аналитики Spiegel.

По словам авторов, Олаф Шольц пообещал Киеву БМП уже к концу марта, но взять их кроме как из резервов собственных вооружённых сил, машины негде.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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