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Генерал Гурулёв заявил, что США могут передать Украине ядерное оружие

Мир

Соединённые Штаты могут передать ядерное оружие Киеву. Об этом проинформировал член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв в беседе с URA.RU. Он указал, что России следует быть готовой к такому событию.

Гурулёв сообщил о наличии такого вооружения в Европе. Оно может применяться с немецких самолётов. 

"Что им помешает обучить украинских лётчиков и дать им ядерное оружие? К этому тоже надо быть готовыми. И здесь, главное, этот момент не прозевать. Надо ко всему быть готовыми, возможно всё. Сегодня, когда противостояние достигло пика, и вопрос стоит, быть России или не быть", — сказал Гурулёв.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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