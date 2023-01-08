Соединённые Штаты могут передать ядерное оружие Киеву. Об этом проинформировал член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв в беседе с URA.RU. Он указал, что России следует быть готовой к такому событию.
Гурулёв сообщил о наличии такого вооружения в Европе. Оно может применяться с немецких самолётов.
"Что им помешает обучить украинских лётчиков и дать им ядерное оружие? К этому тоже надо быть готовыми. И здесь, главное, этот момент не прозевать. Надо ко всему быть готовыми, возможно всё. Сегодня, когда противостояние достигло пика, и вопрос стоит, быть России или не быть", — сказал Гурулёв.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.