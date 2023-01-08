Патриарх Кирилл считает, что власть на Украине скоро сменится

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ситуация на Украине идёт к смене власти. Слова патриарха приводит РБК.

"Думаю, ждать [смены власти на Украине] не так уж долго. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной", — сказал патриарх Кирилл по окончанию литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Ранее в синоде Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) сообщили, что представителей Украинской православной церкви (УПЦ) притесняют, они подвергаются агрессии и насилию, подобные случаи становятся всё более вопиющими.

Согласно сделанному главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявлению, РПЦ выступает "против воли Бога, а потому с ней "нельзя связываться ни политически, ни морально".