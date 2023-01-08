Onet: решение поляков принять в свой дом беженцев с Украины оказалось ошибкой

Польская журналистка Беата Бялик побеседовала с местными жителями, которые приютили украинских беженцев в своих домах. Одна из женщин призналась, что решила помочь украинцам "по велению сердца", однако вскоре была вынуждена выгнать гостей.

"Я сказала мужу: если я ещё когда-нибудь захочу пригласить кого-нибудь к нам в дом, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство", — заявила она в интервью Onet.

По словам хозяйки дома Терезы, приютить беженцев было ошибкой. Украинка по имени Наталья отказалась идти к парикмахеру, потому что шёл дождь, и потребовала от хозяйки дома отвезти её на машине. Дочь украинки не убирала за собой и отказывалась есть на кухне. Мелкие ссоры и недопонимания между женщинами привели к тому, что Тереза начала искать Наталье работу с жильём.

Другая жительница Польши Катажина призналась, что не могла не помочь переселенцам. Однако вскоре осознала, что не готова расстаться с личной жизнью и посвящать всё своё время украинцам.

Полька по имени Дагмара приютила в своей небольшой квартире украинскую беженку и её внука. Они хорошо жили вместе, но Дагмара призналась, что устала.

"Я выгоняю их из дома, чтобы отдохнуть", — рассказала женщина.