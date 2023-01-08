Премьер Японии Кисида: энергетическая ситуация в Европе ужасна

Европа, которая рассчитывала на импорт дешёвых энергоресурсов из России, столкнулась с поистине жутким кризисом. Об этом рассказал японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, конфликт на Украине коренным образом изменил картину будущего Европы, ситуация стала ужасной», — заявил Кисида в эфире телеканала NHK.

Нехватка энергоресурсов остро ощущается во всём мире, начиная с прошлого года, добавил Кисида.

По словам японского премьера, его страна находится в аналогичном положении с ЕС, ввиду своей зависимости от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. Поэтому он предложил Японии использовать по максимуму все имеющиеся у неё возможности, в частности, активнее задействовать атомную и возобновляемую энергетику.