FR: "Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты Путина — кошмар"

Новое оружие президента России Владимира Путина является настоящим кошмаром для Запада. Об этом заявил немецкий аналитик Ян-Фредерик Вендт. Многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков" оснащён гиперзвуковыми ракетами "Циркон", что вызывает опасения у США и Европы, отметил он.

"Цирконы" способны корректировать свой курс во время полёта на невероятной скорости. Манёвренность и гиперзвук позволяют ракетам быть практически неуязвимыми для систем противовоздушной обороны Запада, подчеркнул Вендт.

"Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты Путина — кошмар. Снаряды управляются даже после запуска в отличие от других ракетных систем и развивают скорость, в несколько раз превышающую скорость звука", — заявил аналитик в материале для Frankfurter Rundschau.