Ковитиди: США осознают риски для Украины, но всё равно идут на её уничтожение

Российский сенатор Ольга Ковитиди назвала три основные цели Вашингтона в ходе украинского конфликта.

В интервью РИА Новости она отметила, что власти США выбрали в качестве мишеней Россию, Европейский союз и Украину.

"США прекрасно понимают все риски для Украины, но идут на её очевидное уничтожение", — сказала член Совфеда.

По её словам, официальный Вашингтон желает "обанкротить" Евросоюз. Ковитиди также добавила, что все союзники американцев являются "жалкими винтиками в машине по имени НАТО". Она убеждена: Европа уже начала пересматривать отношение к военному блоку.

Как подчеркнула сенатор, Россия, согласно замыслам США, должна столкнуться с серьёзным истощением в череде вооружённых конфликтов.

Ранее Ковитиди заявила, что усиление группировки НАТО в Румынии указывает на системную подготовку альянса к прямому противостоянию с РФ.