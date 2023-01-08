Российский сенатор Ольга Ковитиди назвала три основные цели Вашингтона в ходе украинского конфликта.
В интервью РИА Новости она отметила, что власти США выбрали в качестве мишеней Россию, Европейский союз и Украину.
"США прекрасно понимают все риски для Украины, но идут на её очевидное уничтожение", — сказала член Совфеда.
По её словам, официальный Вашингтон желает "обанкротить" Евросоюз. Ковитиди также добавила, что все союзники американцев являются "жалкими винтиками в машине по имени НАТО". Она убеждена: Европа уже начала пересматривать отношение к военному блоку.
Как подчеркнула сенатор, Россия, согласно замыслам США, должна столкнуться с серьёзным истощением в череде вооружённых конфликтов.
Ранее Ковитиди заявила, что усиление группировки НАТО в Румынии указывает на системную подготовку альянса к прямому противостоянию с РФ.
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