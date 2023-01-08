Профессор Вольф: Зеленский и Байден не признают огромных потерь на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден скрывают данные о реальных потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ) и затратах на конфликт, следует из заявления американского экономиста Ричарда Вольфа.

В своих соцсетях он напомнил, что Киев и Вашингтон постоянно информируют, что готовы биться "сколько потребуется". По его словам, к таким громким заявлениям присоединился новый спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

"Никто из них не признаёт огромных затрат и потерь, которые приносит их борьба всем остальным", — уточнил профессор.

Как пояснил экономист, США и Украина привыкли "обвинять других" в создании различных проблем.

Ранее Вольф назвал главный страх Зеленского. Эксперт убеждён в том, что он опасается ненависти со стороны граждан Украины на фоне затянувшегося конфликта.