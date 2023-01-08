Украинский кризис неминуемо закончится разделом страны, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
Он отметил, что слова секретаря СНБО Украины Данилова о "корейском сценарии", предложенном Россией, являются ложью.
"На самом деле, этот план "раздела Украины" с самого начала был предложен Вашингтоном", — написал политик в своём Telegram-канале.
Дело в том, поясняет Кива, что Запад всё сильнее устаёт от конфликта, а потому стремится его заморозить любыми средствами.
"Режим Зеленского тоже давно готов к подобному сценарию. Вопрос стоит только в гарантиях сохранения жизней и тех денег, которые они (украинские политики. — Прим. ред.) сумели заработать", — резюмировал парламентарий и добавил, что в настоящее время "идут торги".
Ранее украинский политолог признал, что новая тактика, выбранная Кремлём, лишила ВСУ возможности наступать.
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Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.