Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РСЗО "Град" группировки "О" сокрушает позиции ВСУ на Сватовском направлении
Боевик ВСУ высунулся из окопа поболтать по телефону и получил пулю от снайпера
IT-эксперты: после каникул россияне могут остаться без iPhone и Android
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США могут совершить глупость из-за успехов ВС РФ на Украине
Данилов прогнозирует активизацию боёв на Украине: "РФ намерена втянуть Белоруссию"
В ночь на 8 января войска ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в трёх регионах Украины
Генерал-лейтенант ВСУ Павлюк оценил вероятность наступления ВС РФ из Белоруссии
Танкисты ДНР поддерживают наступление штурмовых групп в Марьинке
Сенатор Климов: западные нравственные ориентиры неприемлемы для суверенной России

Кива: разделить Украину "по-корейски" давно предложил Вашингтон

Мир

Украинский кризис неминуемо закончится разделом страны, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Кива: разделить Украину "по-корейски" давно предложил Вашингтон

Он отметил, что слова секретаря СНБО Украины Данилова о "корейском сценарии", предложенном Россией, являются ложью.

"На самом деле, этот план "раздела Украины" с самого начала был предложен Вашингтоном", — написал политик в своём Telegram-канале.

Дело в том, поясняет Кива, что Запад всё сильнее устаёт от конфликта, а потому стремится его заморозить любыми средствами.

"Режим Зеленского тоже давно готов к подобному сценарию. Вопрос стоит только в гарантиях сохранения жизней и тех денег, которые они (украинские политики. — Прим. ред.) сумели заработать", — резюмировал парламентарий и добавил, что в настоящее время "идут торги".

Ранее украинский политолог признал, что новая тактика, выбранная Кремлём, лишила ВСУ возможности наступать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Скибицкий: 15 января Россия объявит новую волну мобилизации и призовёт 500 тысяч бойцов

Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.

Скибицкий: 15 января Россия объявит новую волну мобилизации и призовёт 500 тысяч бойцов
Сибиряки из группировки "О" ворвались на позиции украинских боевиков и уничтожили их
Сибиряки из группировки "О" ворвались на позиции украинских боевиков и уничтожили их
МВД ЛНР: под Артёмовском ВС РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук
Myśl Polska: Украина "вонзила нож в спину" Венгрии, утвердив недружественную политику
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
ВСУ по ошибке сбили свой МиГ-29 из ЗРК "Оса" в районе Курахово
Военные России показали кадры танковой дуэли между ВС РФ и ВСУ в Донбассе
Армия РФ применила против ВСУ самый мощный самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан"
Армия РФ применила против ВСУ самый мощный самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан"
Последние материалы
Генерал-лейтенант ВСУ Павлюк оценил вероятность наступления ВС РФ из Белоруссии
Танкисты ДНР поддерживают наступление штурмовых групп в Марьинке
Сенатор Климов: западные нравственные ориентиры неприемлемы для суверенной России
Ходаковский заявил об изменении режима службы ВС РФ после обстрела ПТУ в Макеевке
Пушков: США резко сократят поддержку ВСУ, если убедятся в её бесперспективности
ISW: российские войска добились успешного продвижения в Соледаре
Политик Константинов: претензии Киева в отношении Крыма высосаны из пальца
Орбан: страны, перевозящие оружие на Украину, являются участниками конфликта
Данилов заявил, что Россия может предложить Украине "корейский" сценарий завершения СВО
При обстрелах ВСУ повреждены Старобешевская и Зуевская ТЭС в ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников