Кива: разделить Украину "по-корейски" давно предложил Вашингтон

Украинский кризис неминуемо закончится разделом страны, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Он отметил, что слова секретаря СНБО Украины Данилова о "корейском сценарии", предложенном Россией, являются ложью.

"На самом деле, этот план "раздела Украины" с самого начала был предложен Вашингтоном", — написал политик в своём Telegram-канале.

Дело в том, поясняет Кива, что Запад всё сильнее устаёт от конфликта, а потому стремится его заморозить любыми средствами.

"Режим Зеленского тоже давно готов к подобному сценарию. Вопрос стоит только в гарантиях сохранения жизней и тех денег, которые они (украинские политики. — Прим. ред.) сумели заработать", — резюмировал парламентарий и добавил, что в настоящее время "идут торги".

Ранее украинский политолог признал, что новая тактика, выбранная Кремлём, лишила ВСУ возможности наступать.