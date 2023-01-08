Пушков: США резко сократят поддержку ВСУ, если убедятся в её бесперспективности

Официальный Вашингтон серьёзно сократит поддержку киевского режима, если убедится в её бесперспективности, следует из заявления российского сенатора Алексея Пушкова.

По его мнению, самым реалистичным сценарием является уменьшение американских расходов на Украину путём сокращения военного бюджета США на фоне ужесточения контроля над уже выделенными Киеву материальными средствами.

"Сильное сокращение помощи в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины", — уточнил Пушков.

При этом он подчеркнул: представители демократической партии США продолжают выступать за поставки оружия Киеву и выделение денег на нужды ВСУ. Государственный деятель добавил, что демократы обладают "своими рычагами давления".

Ранее Пушков обвинил Францию во втягивании НАТО в конфронтацию с Россией. Он напомнил, что Париж собирается поставить Украине боевые машины пехоты AMX-10.