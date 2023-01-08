Люди, отрицающие существование нацистского режима на Украине, столкнулись с самообманом, следует из заявления американского политика, кандидата на пост губернатора Кентукки Джеффри Янга.
В своих соцсетях он отметил, что Киев испытывает сильнейшую зависимость от Соединённых Штатов Америки и Североатлантического альянса.
"Любой, кто отрицает наличие нацистского, марионеточного режима США и НАТО на Украине в январе 2023 года, либо врёт самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое", — подчеркнул политик.
Ранее Янг обрушился с критикой на президента США Джо Байдена, назвав его "убийцей" и "военным преступником".
"И это главное, что нужно о нём знать", — написал кандидат в губернаторы.
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