Американский политик Янг: отрицающие нацистский режим на Украине врут сами себе

Люди, отрицающие существование нацистского режима на Украине, столкнулись с самообманом, следует из заявления американского политика, кандидата на пост губернатора Кентукки Джеффри Янга.

В своих соцсетях он отметил, что Киев испытывает сильнейшую зависимость от Соединённых Штатов Америки и Североатлантического альянса.

"Любой, кто отрицает наличие нацистского, марионеточного режима США и НАТО на Украине в январе 2023 года, либо врёт самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое", — подчеркнул политик.

Ранее Янг обрушился с критикой на президента США Джо Байдена, назвав его "убийцей" и "военным преступником".

"И это главное, что нужно о нём знать", — написал кандидат в губернаторы.