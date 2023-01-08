Академик Бартош: с поставкой нового вооружения США требуют от Украины активизации боевых действий

США требуют от Украины активизировать боевые действия и готовить наступление на Мелитополь в Запорожской области. Так объяснил предоставление нового крупного пакета помощи в виде вооружения и техники член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош.

По мнению эксперта, США подталкивают Украину к активизации военных действий в рамках прокси-войны против России, а именно готовят наступление сухопутных войск.

Аналитик заметил в беседе с URA.RU, что направлений может быть несколько, но наиболее вероятное — Мелитополь.

Новая техника подойдёт для действий в населённых пунктах и городах для поддержки укреплённых районов, которые вооружённые силы Украины (ВСУ) создали в Донбассе, пояснил собеседник агентства.

"Всё это свидетельствует о подготовке наступлений сухопутных войск", — заключил эксперт.