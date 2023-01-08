Глава киевского режима Владимир Зеленский служит Западу, однако это не сулит Украине ничего хорошего, заявил обозреватель Мохаммад Аль-Джабер. Он отметил, что США и Европа будут и дальше поставлять Киеву вооружения и втягивать украинцев в кредиты.
"Это открывает глаза на мрачную для неё реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на неё воздействует и использует её в качестве своего инструмента", — заявил журналист в материале Al Mayadeen.
Аль-Джабер считает, что Зеленский продолжит служить интересам Вашингтона, в результате чего Украину ожидают многочисленные проблемы. По его мнению, украинский президент войдёт в историю в качестве коррумпированного политика, который поставил намерения Запада выше интересов своей страны.
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