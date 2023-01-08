Американская журналистка Минди Робинсон назвала республиканца Кевина Маккарти, возглавившего палату представителей США, "папиком" украинского президента Владимира Зеленского.
В своих соцсетях она отметила, что глава Украины "использует папика" и западную помощь в целях личного обогащения.
"Я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги с помощью средств других государств, применяя мошеннические схемы", — написала Робинсон, комментируя пост Зеленского, где он поздравил Маккарти с победой.
Кроме того, журналистка добавила, что президент Украины распространяет фейковую информацию о реальном положении его страны и армии.
Ранее стало известно, что Маккарти с 15-й попытки избрали новым спикером палаты представителей США, за него отдали голоса 216 человек. Главным соперником республиканца был демократ Хаким Джефрис, набравший 211 голосов.
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