Западные страны используют Украину в качестве дешёвой марионетки, чтобы отвлечь внимание и силы России от подготовки к крупному военному конфликту. Он может начаться уже в текущем году. Об этом заявил киевский политолог Михаил Чаплыга.
Запад пытается выиграть время спецоперацией России на Украине.
"Зачем? Чтобы мы звенели этими банками, отвлекали русских. Потому что чем позже русские к ним придут, тем больше они у себя в цитадели соберут. Они готовятся к неизбежному, и это неизбежное будет в 2023", — передаёт слова Чаплыги корреспондент "ПолитНавигатора".
Ранее заместитель начальника военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявлял, что 15 января Россия объявит новую волну мобилизации и призовёт 500 тысяч бойцов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бандеровцы из 518-го батальона СпН понадеялись на западное вооружение, решив поиграть в героев, пишет издание.