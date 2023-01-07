Политолог Чаплыга заявил о подготовке Запада к полномасштабной войне с Россией в 2023 году

Западные страны используют Украину в качестве дешёвой марионетки, чтобы отвлечь внимание и силы России от подготовки к крупному военному конфликту. Он может начаться уже в текущем году. Об этом заявил киевский политолог Михаил Чаплыга.

Запад пытается выиграть время спецоперацией России на Украине.

"Зачем? Чтобы мы звенели этими банками, отвлекали русских. Потому что чем позже русские к ним придут, тем больше они у себя в цитадели соберут. Они готовятся к неизбежному, и это неизбежное будет в 2023", — передаёт слова Чаплыги корреспондент "ПолитНавигатора".

Ранее заместитель начальника военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявлял, что 15 января Россия объявит новую волну мобилизации и призовёт 500 тысяч бойцов.