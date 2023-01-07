TNI: Россия может заключить опасную для США и Израиля сделку о поставках истребителей Су-35 ВВС РФ

Заключение сделки по приобретению Ираном самолётов Су-35 РФ может представлять опасность для Запада. Об этом заявил турецкий военный аналитик Джан Касапоглу на странице издания The National Interest.

Эта сделка окажет влияние на баланс военно-воздушных сил на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Закупка Су-35 позволит Тегерану взять полный контроль над воздушным пространством Ирана. После этого ВВС США и Израиля лишатся преимущества на Ближнем Востоке.

Су-35 обладают высокой маневренностью и способностью атаковать врага за пределами его видимости. В комплексе с ЗРК С-400 самолёты повысят обороноспособность Ирана против любой угрозы.