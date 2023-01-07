Французский политик Флориан Филиппо: в США может начаться "кровавая бойня" из-за Украины

Глава движения Франции "Патриоты" Флориан Филиппо предсказывает крупное расследование в Соединённых Штатах Америки после начала работы Палаты представителей в новом составе. Чиновник написал в своём Twitter*:

"Вот и всё, Палата представителей США сформирована и теперь начнёт масштабные расследования по Украине, ковиду, Хантеру Байдену, коррупции, вакцинам и другие! Сейчас будет кровавая бойня".

Новым спикером Палаты представителей США стал член республиканской партии Кевин Маккарти, который неоднократно выступал за сокращение военной помощи Украине. А Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на бесконечные поставки вооружения Запада.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.