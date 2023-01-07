WP: США предоставят ВСУ пакет военной помощи на $3 млрд для нового наступления

США продолжают поддерживать ВСУ в спецоперации, предоставляя пакеты военной помощи. Стало известно, что Вашингтон планирует поставить Украине бронированные машины и мобильную артиллерию на сумму 3 миллиарда долларов. Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Это является самым крупным пакетом помощи США в рамках СВО. Пентагон не скрывает, что рассчитывает на наступление войск Киева после получения данной техники.

"Мы позиционируем Украину так, чтобы она могла продвинуться вперёд и вернуть территорию", — цитирует издание слова заместителя помощника министра обороны США Лауры Купер.

Она отметила, что США с нетерпением ждут наступления ВСУ в ближайшие месяцы. Данные поставки можно назвать революционными.

Список помощи включает 50 боевых машин пехоты Bradley, 18 самоходных гаубиц, ракеты RIM-7 Sea Sparrow, гаубицы M109.