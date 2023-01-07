США продолжают поддерживать ВСУ в спецоперации, предоставляя пакеты военной помощи. Стало известно, что Вашингтон планирует поставить Украине бронированные машины и мобильную артиллерию на сумму 3 миллиарда долларов. Об этом говорится в публикации The Washington Post.
Это является самым крупным пакетом помощи США в рамках СВО. Пентагон не скрывает, что рассчитывает на наступление войск Киева после получения данной техники.
"Мы позиционируем Украину так, чтобы она могла продвинуться вперёд и вернуть территорию", — цитирует издание слова заместителя помощника министра обороны США Лауры Купер.
Она отметила, что США с нетерпением ждут наступления ВСУ в ближайшие месяцы. Данные поставки можно назвать революционными.
Список помощи включает 50 боевых машин пехоты Bradley, 18 самоходных гаубиц, ракеты RIM-7 Sea Sparrow, гаубицы M109.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.