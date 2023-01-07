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Junge Welt: президент Путин извлёк урок из отношения НАТО к России в 1990-х годах

Мир

Российский президент Владимир Путин сформулировал для себя важные выводы из поведения Североатлантического альянса в 1990-х годах. Об этом пишет Junge Welt.

Junge Welt: президент Путин извлёк урок из отношения НАТО к России в 1990-х годах

Как отмечает немецкое издание, Михаил Горбачёв, находясь на посту главы Советского Союза, не смог "отстоять амбиции" и решил капитулировать перед стремлением НАТО взять под контроль всю Восточную Европу.

"Путин извлёк из этого урок", — подчёркивается в материале.

В публикации также сказано, что руководство НАТО, передавая первые танки Украине, намеревалось узнать реакцию РФ и посмотреть, сможет ли она воздержаться от ответа на действия военного блока.

Ранее сообщалось, что бывший глава Минобороны России Игорь Сергеев ещё в начале 2000-х годов называл готовящееся продвижение НАТО на Восток "большой ошибкой" альянса и призывал остановить его расширение.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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