Junge Welt: президент Путин извлёк урок из отношения НАТО к России в 1990-х годах

Российский президент Владимир Путин сформулировал для себя важные выводы из поведения Североатлантического альянса в 1990-х годах. Об этом пишет Junge Welt.

Как отмечает немецкое издание, Михаил Горбачёв, находясь на посту главы Советского Союза, не смог "отстоять амбиции" и решил капитулировать перед стремлением НАТО взять под контроль всю Восточную Европу.

"Путин извлёк из этого урок", — подчёркивается в материале.

В публикации также сказано, что руководство НАТО, передавая первые танки Украине, намеревалось узнать реакцию РФ и посмотреть, сможет ли она воздержаться от ответа на действия военного блока.

Ранее сообщалось, что бывший глава Минобороны России Игорь Сергеев ещё в начале 2000-х годов называл готовящееся продвижение НАТО на Восток "большой ошибкой" альянса и призывал остановить его расширение.