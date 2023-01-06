Сенатор Пушков раскритиковал выдвижение генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию: "Голубь планеты"

Алексей Пушков подозревает, что после выдвижения на Нобелевскую премию генсека НАТО назовут "главным голубем планеты".

Депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Пушков заявил, что если Йенс Столтенберг получит премию, то Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета.

В своём блоге Пушков напомнил, что блок НАТО участвовал в войнах Ливии, Афганистана, а также причастен к украинскому конфликту. Он заявил, что если так пойдёт и дальше, то Столтенберга назовут "хранителем мира" и "главным голубем планеты".

"Это и есть то самое воплощение "rules-based world" — "мира, основанного на правилах", который западный альянс хочет навязать всему мировому сообществу?" — спрашивает Пушков.