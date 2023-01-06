Василеску: Зеленский не понял последнего предупреждения президента РФ Путина о перемирии

Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта на Украине с 12:00 6 января до полуночи 7 января. Однако советник президента Зеленского Михаил Подоляк не согласился принять такое предложение и заявил, что войска России должны покинуть территорию страны. Это будет условием перемирия. Румынский военный эксперт Валентин Василеску сделал три важных вывода из произошедшего.

Во-первых, ситуация доказала желание Киева продолжать военный конфликт по поручению Запада. Во-вторых, президент Турции Реджеп Эрдоган станет главным козырем Путина в СВО, поскольку только он попросил отдать приказ о прекращении огня. В-третьих, Зеленский выглядит наглым актёром, считающим западное оружие непобедимым.

"Он не понял, что это последнее предложение Путина о перемирии. Перемирие — не что иное, как затишье перед бурей", — сказал Василеску в интервью "ПолитРоссии".

Эксперт отметил, что с субботы на востоке и юге Украине ожидается до 13 градусов мороза, что позволит организовать широкомасштабное движение техники. Это могло бы стать окном для начала нового наступления, однако Зеленский этого не понял и опоздал на последний поезд.

Ранее Василеску сообщил, что ВС РФ разрушили планы ВСУ по применению ударных беспилотников.