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Василеску: Зеленский не понял последнего предупреждения президента РФ Путина о перемирии

Мир

Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта на Украине с 12:00 6 января до полуночи 7 января. Однако советник президента Зеленского Михаил Подоляк не согласился принять такое предложение и заявил, что войска России должны покинуть территорию страны. Это будет условием перемирия. Румынский военный эксперт Валентин Василеску сделал три важных вывода из произошедшего.

Василеску: Зеленский не понял последнего предупреждения президента РФ Путина о перемирии

Во-первых, ситуация доказала желание Киева продолжать военный конфликт по поручению Запада. Во-вторых, президент Турции Реджеп Эрдоган станет главным козырем Путина в СВО, поскольку только он попросил отдать приказ о прекращении огня. В-третьих, Зеленский выглядит наглым актёром, считающим западное оружие непобедимым.

"Он не понял, что это последнее предложение Путина о перемирии. Перемирие — не что иное, как затишье перед бурей", — сказал Василеску в интервью "ПолитРоссии".

Эксперт отметил, что с субботы на востоке и юге Украине ожидается до 13 градусов мороза, что позволит организовать широкомасштабное движение техники. Это могло бы стать окном для начала нового наступления, однако Зеленский этого не понял и опоздал на последний поезд.

Ранее Василеску сообщил, что ВС РФ разрушили планы ВСУ по применению ударных беспилотников.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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