Глава Минобороны Украины Алексей Резников признался, что ВСУ на Украине выполняют миссию НАТО.
В интервью украинскому телеканалу "1+1" Резников заявил, что сегодня "Украина выполняет миссию НАТО". По его словам, военные НАТО не принимают в этой кампании участие, поэтому они должны снабжать их оружием.
"Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал Резников.
Резников отметил, что Запад постоянно им напоминает, что Украина — щит, который "прикрывает весь цивилизованный мир".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.