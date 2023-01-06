Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ на Украине выполняют миссию НАТО

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признался, что ВСУ на Украине выполняют миссию НАТО.

В интервью украинскому телеканалу "1+1" Резников заявил, что сегодня "Украина выполняет миссию НАТО". По его словам, военные НАТО не принимают в этой кампании участие, поэтому они должны снабжать их оружием.

"Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал Резников.

Резников отметил, что Запад постоянно им напоминает, что Украина — щит, который "прикрывает весь цивилизованный мир".