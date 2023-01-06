Пушилин: конфликт на Украине завершится, когда РФ и Запад договорятся о новом миропорядке

Ожидать окончания украинского конфликта можно только тогда, когда России и Западу удастся договориться о новом мировом порядке. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Политик уточнил, что именно так себе представляет победу в спецоперации на Украине, и именно такая международная конференция станет логичной завершающей точкой в нынешних украинских событиях.

"Что такое победа? В моем понимании — это вот такая конференция. Без нее не будет [победы]. Если кто-то думает, что это вопрос в Украине, — это глупость. Это не конец. Здесь нужно довести до логической ситуации, где будут возможны на равноправных, понятных, даже, скажем, взаимоуважительных условиях переговоры, конференция, где будет установлен новый порядок, миропорядок", — сказал Пушилин в разговоре с сенатором Александром Вайнбергом.

Видео с беседой размещено в Telegram-канале Пушилина.

Врио главы ДНР обратил внимание на то, что денацификация Украины не сможет помешать намерениям НАТО, который будет, согласно намеченному ранее плану, приближаться к российским границам, в частности, за счёт вступления в Альянс Финляндии и Швеции.