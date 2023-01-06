Байден забыл про обещание отправить Киеву системы Patriot

В ходе встречи с членами правительства лидеру США Джо Байдену не сразу удалось вспомнить, что конкретно он пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в качестве военной поддержки.

Видеозапись с заседания кабмина размещена на You-Tube канале Белого дома.

"Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам, э-э-э-э, для борьбы с воздушными атаками, системы Patriot", — сказал Байден, высказывание которого сопровождалось долгими паузами.

Также Байден сообщил о том, что украинский конфликт вошёл в "критически важный этап", однако не объяснил, что именно он имеет в виду.

Кроме того, Байден уведомил собравшихся, что эффект от использования систем Patriot на Украине уже чувствуется, при том, что эти зенитно-ракетные комплексы ещё не оказались на территории Незалежной.