Полковник Макгрегор: Польша собирается захватить Западную Украину вопреки интересам НАТО

Судя по заявлениям политиков Польши, Варшава планирует захватить Западную Украину, невзирая на то, что НАТО против такого шага. Такими наблюдениями поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. Это противоречит целям НАТО, я сомневаюсь, что большинство стран Альянса поддержат их", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Американский полковник отметил, что Польша с ностальгией вспоминает своё былое величие 400-летней давности, и мечтает его вернуть путём захвата своих бывших территорий, которые когда-то входили в состав Речи Посполитой. Речь в данном случае идёт о Западной Украине и даже Минске, уточнил экс-советник Пентагона.

При этом Макгрегор считает, что Варшава в этом плане ведёт себя непродуманно и даже не совсем адекватно, однако США И НАТО со своей стороны не предпринимают никаких действий, которые могли бы помешать вхождению польской армии на Украину.