Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом информирует онлайн-карта министерства цифровой трансформации.

Раньше всего сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, это произошло в 13:45 мск. После этого спустя несколько минут тревога была объявлена по всей территории Украины.

Ранее 6 января воздушная тревога была слышна в южной и восточной частях Украины.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник предупредил, что Киев обязательно воспользуется объявленным Россией рождественским перемирием, от которого сам отказался, чтобы устраивать разного рода провокации с целью последующего обвинения Москвы. Мирошник добавил, что киевские власти могут включать воздушную тревогу по всей территории Украины без всякого повода, чтобы создать иллюзию нарушения Россией режима прекращения огня.