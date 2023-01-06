Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом информирует онлайн-карта министерства цифровой трансформации.
Раньше всего сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, это произошло в 13:45 мск. После этого спустя несколько минут тревога была объявлена по всей территории Украины.
Ранее 6 января воздушная тревога была слышна в южной и восточной частях Украины.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник предупредил, что Киев обязательно воспользуется объявленным Россией рождественским перемирием, от которого сам отказался, чтобы устраивать разного рода провокации с целью последующего обвинения Москвы. Мирошник добавил, что киевские власти могут включать воздушную тревогу по всей территории Украины без всякого повода, чтобы создать иллюзию нарушения Россией режима прекращения огня.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.