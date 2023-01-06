Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны: ВКС России сбили в районе Марьевки в ДНР украинский Су-25
Фарион рассказала о борьбе её трёхлетнего внука с "москалями" в детсаду
Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 80 бойцов
Вольфович: РГВ Белоруссии и РФ создаётся для сдерживания Запада
Командование ВСУ приказало перебрасывать силы от Сватово к Кременной
Baza: Никиту Михалкова перевели в реанимацию
Эшелон с военной техникой ВС РФ прибыл в Белоруссию для наращивания региональной группировки войск
Гинцбург рассказал об отличительных особенностях гриппа В: страдает голос, появляется хрип
Ходаковский: никакая политическая и человеческая причина конфликта на Украине не является настоящей

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Мир

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом информирует онлайн-карта министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Раньше всего сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, это произошло в 13:45 мск. После этого спустя несколько минут тревога была объявлена по всей территории Украины.

Ранее 6 января воздушная тревога была слышна в южной и восточной частях Украины.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник предупредил, что Киев обязательно воспользуется объявленным Россией рождественским перемирием, от которого сам отказался, чтобы устраивать разного рода провокации с целью последующего обвинения Москвы. Мирошник добавил, что киевские власти могут включать воздушную тревогу по всей территории Украины без всякого повода, чтобы создать иллюзию нарушения Россией режима прекращения огня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.

Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия
Медведев ответил генсеку НАТО цитатой из Оруэлла
Медведев ответил генсеку НАТО цитатой из Оруэлла
Максим Галкин* на концерте в Дубае превзошёл Меладзе, поддержав Украину
Авиация России нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
WarGonzo: русская армия прорвала оборону Соледара и захватила центр города
Учёл ли Путин риски? Перемирие на Украине вызывает массу вопросов
Экс-разведчик США Риттер: Россия осмелилась противостоять НАТО, начав СВО на Украине
Экс-разведчик США Риттер: Россия осмелилась противостоять НАТО, начав СВО на Украине
Последние материалы
Минобороны: ВКС России сбили в районе Марьевки в ДНР украинский Су-25
Фарион рассказала о борьбе её трёхлетнего внука с "москалями" в детсаду
Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 80 бойцов
Вольфович: РГВ Белоруссии и РФ создаётся для сдерживания Запада
Командование ВСУ приказало перебрасывать силы от Сватово к Кременной
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Baza: Никиту Михалкова перевели в реанимацию
Эшелон с военной техникой ВС РФ прибыл в Белоруссию для наращивания региональной группировки войск
Как ранее решали проблемы с Крымом, Турцией и Польшей
Гинцбург рассказал об отличительных особенностях гриппа В: страдает голос, появляется хрип
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников