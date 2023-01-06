Киев, который отказался от предложенного Россией рождественского перемирия, обязательно будет устраивать провокации. Причём ожидать их можно в любом виде и когда угодно. Такое предупреждение сделал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Дипломат полагает, что ВС РФ должны быть готовы к разного рода "сюрпризам" со стороны Киева.
Мирошник уверен, что киевские власти могут, например, включить воздушную тревогу на всей территории Украины, чтобы это выглядело как нарушение Россией режима тишины.
"Чтобы объявить о срыве режима прекращения огня, Киев может удариться в тотальные провокации, в которых будет обвинять Россию. К примеру, завтра с 07:00 их сирены воздушной тревоги будет перманентно гудеть без каких бы то ни было оснований", — сказал Мирошник в беседе с ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о рождественском перемирии длительностью в 36 часов после соответствующего предложения патриарха Кирилла.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.