Мирошник: Киев будет устраивать провокации во время режима тишины с целью обвинения России

Киев, который отказался от предложенного Россией рождественского перемирия, обязательно будет устраивать провокации. Причём ожидать их можно в любом виде и когда угодно. Такое предупреждение сделал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Дипломат полагает, что ВС РФ должны быть готовы к разного рода "сюрпризам" со стороны Киева.

Мирошник уверен, что киевские власти могут, например, включить воздушную тревогу на всей территории Украины, чтобы это выглядело как нарушение Россией режима тишины.

"Чтобы объявить о срыве режима прекращения огня, Киев может удариться в тотальные провокации, в которых будет обвинять Россию. К примеру, завтра с 07:00 их сирены воздушной тревоги будет перманентно гудеть без каких бы то ни было оснований", — сказал Мирошник в беседе с ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о рождественском перемирии длительностью в 36 часов после соответствующего предложения патриарха Кирилла.