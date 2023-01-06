Представитель Эрдогана Калын ожидает в ближайшие месяцы обострения кризиса на Украине

Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын считает, что в ближайшие месяцы ситуация на Украине ухудшится.

По мнению дипломата, обе стороны конфликта столкнутся с большим количеством разрушений и смертей.

Тем не менее Калын пообещал, что Турция будет делать всё от неё зависящее, чтобы переговоры между Москвой и Киевом всё-таки были возобновлены.

"Российско-украинская война, похоже, обострится в ближайшие месяцы. Это означает больше смертей, разрушений и долгосрочного глубокого кризиса. От прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция продолжит свои интенсивные усилия, чтобы открыть путь для переговоров", — написал Калын в Twitter*.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о переходе спецоперации на Украине в "важную ключевую фазу". Каких-либо аргументов в поддержку своего высказывания Байден не привёл, однако призвал союзников нарастить военную помощь Киеву.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.