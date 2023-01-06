Депутат из ЛДПР предложил выкупить у Китая авианосец и дать ему имя Жириновского

Первый зампред комитета ГД по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов из фракции ЛДПР выступил с предложением выкупить у Китая авианосец советского образца, который ранее был ему продан за бесценок Украиной. После выкупа авианосцу следует присвоить имя политика и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, считает парламентарий.

Каргинов уже направил соответствующее обращение директору департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексею Овчинникову.

"Корабль должен был стать одним из основных в СССР. После развала страны Украина предпочла его продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома. Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота", — объяснил Каргинов, которого цитирует РИА Новости.

Ранее авианосец, о котором идёт речь, назывался "Варяг". В недостроенном виде он перешёл Украине в рамках договора о разделе Черноморского флота СССР. Позже Украина продала крейсер Китаю, который первоначально планировал сделать из него казино, однако потом передумал, завершил строительство авианосца и дал ему название "Ляонин".