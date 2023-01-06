Поставки огромного количества западной военной техники и несколько волн мобилизации в стране помогли Украине занять 15 место в рейтинге самых сильных армий мира.
Ещё год назад Вооруженные силы Украины уступали Польше, Израилю и Австралии, находясь на 22 строчке. Эксперты портала Global Firepower учли длительность украинского кризиса, а также выделенную западными странами военную и финансовую помощь.
"Наступивший 2023 год станет критическим в ходе российско-украинского конфликта, поскольку сложности длительных боевых действий против более крупной соседней державы в конечном итоге выявятся", — отмечают аналитики.
Стоит отметить, российская армия сохранила второе место в международном рейтинге. Первое место вновь досталось США, а третье — Китаю.
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