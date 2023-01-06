Немецкий дипломат Ишингер: Украина не может вступить в НАТО — есть три вопроса

Есть три вопроса, которые до сих пор не решены и поэтому Североатлантический альянс "неуверенно реагирует" на заявки Киева в НАТО, заявил немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Так, по его словам, первое с чем необходимо определиться — не приведёт ли решение Киева вступить в НАТО к расколу внутри самой страны.

"Три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своём желании вступить в НАТО, или же потенциальное членство приведёт к внутреннему расколу? Все ли участники альянса выступают за предоставление членства? И укрепит ли вступление рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?", — пояснил Ишингер в материале для Politico.

Пока в НАТО не будут уверены, что не один из вопросов не понесёт за собой негативные последствия, решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будут откладывать, считает дипломат.