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Немецкий дипломат Ишингер: Украина не может вступить в НАТО — есть три вопроса

Мир

Есть три вопроса, которые до сих пор не решены и поэтому Североатлантический альянс "неуверенно реагирует" на заявки Киева в НАТО, заявил немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Немецкий дипломат Ишингер: Украина не может вступить в НАТО — есть три вопроса

Так, по его словам, первое с чем необходимо определиться — не приведёт ли решение Киева вступить в НАТО к расколу внутри самой страны.

"Три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своём желании вступить в НАТО, или же потенциальное членство приведёт к внутреннему расколу? Все ли участники альянса выступают за предоставление членства? И укрепит ли вступление рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?", — пояснил Ишингер в материале для Politico.

Пока в НАТО не будут уверены, что не один из вопросов не понесёт за собой негативные последствия, решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будут откладывать, считает дипломат.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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