Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что опасается за свою жизнь, и если с ним или с его ближайшим окружением что-то случится, будут виноваты глава Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.
По мнению нардепа, именно эти два человека пытаются узурпировать власть в стране и могут "убрать" неугодных.
"Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев", — заявил Лерос.
Он подчеркнул, что СБУ заставляли ближнее его окружение устроить ему со спецслужбами встречу ради провокации.
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