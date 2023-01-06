Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в возможном своём убийстве: "Если что-то случится, я виню вышеуказанных проходимцев"

Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что опасается за свою жизнь, и если с ним или с его ближайшим окружением что-то случится, будут виноваты глава Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

По мнению нардепа, именно эти два человека пытаются узурпировать власть в стране и могут "убрать" неугодных.

"Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев", — заявил Лерос.

Он подчеркнул, что СБУ заставляли ближнее его окружение устроить ему со спецслужбами встречу ради провокации.