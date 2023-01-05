По словам президента США Джо Байдена, в данный момент украинский конфликт достиг "критически важного этапа".
Лидер США призвал сделать всё возможное в помощи Киеву, который вынужден "противостоять российской агрессии".
"Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", — сказал Байден во время заседания своего кабинета.
Слова Байдена были переданы пулом Белого дома.
Ранее сразу несколько американских СМИ написали о том, что Вашингтон готовится к выделению самого значительного пакета военной помощи Киеву на сумму в 3 миллиарда долларов. По данным прессы, в числе прочего США могут передать Украине 50 БМП.
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения Киеву — путь к миру на Украине.