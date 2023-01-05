Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о переброске мобилизованных ВС РФ под Бахмут и Соледар.
В беседе с журналистами Арестович рассказал, что командование ВС РФ якобы перебрасывает новые силы под Бахмут и Соледар, а также на Запорожское направление. По его словам, речь идёт примерно о 10 тыс. мобилизованных. По его мнению, эта цифра будет лишь увеличиваться.
"Российское командование заводит новые подразделения под Бахмут и Соледар, а также на Запорожское направление", — заявил он.
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