Арестович заявил о переброске 10 тыс. мобилизованных ВС РФ под Бахмут и Соледар

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о переброске мобилизованных ВС РФ под Бахмут и Соледар.

В беседе с журналистами Арестович рассказал, что командование ВС РФ якобы перебрасывает новые силы под Бахмут и Соледар, а также на Запорожское направление. По его словам, речь идёт примерно о 10 тыс. мобилизованных. По его мнению, эта цифра будет лишь увеличиваться.

"Российское командование заводит новые подразделения под Бахмут и Соледар, а также на Запорожское направление", — заявил он.