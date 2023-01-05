США назвали "цинизмом" предложение России о прекращении огня на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложение России о прекращении огня на Украине является "цинизмом".

"С нашей точки зрения есть одно слово, которое лучшим образом описывает это, — цинизм", — сказал Прайс на брифинге.

По его словам, Россия планирует использовать рождественское перемирие для перегруппировки войск.

"Это нельзя рассматривать как прекращение огня, если есть намерение обучать бойцов", — подчеркнул представитель Госдепа.

Вашингтон не видит, чтобы Москва пыталась вступить в мирные переговоры с Киевом, добавил Прайс.

Ранее патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне спецоперации на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные в обеих странах могли отметить Рождество. Президент РФ Владимир Путин поддержал данную инициативу и дал соответствующее поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. 5 января российское оборонное ведомство объявило о 36-часовом режиме прекращения огня.