Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложение России о прекращении огня на Украине является "цинизмом".
"С нашей точки зрения есть одно слово, которое лучшим образом описывает это, — цинизм", — сказал Прайс на брифинге.
По его словам, Россия планирует использовать рождественское перемирие для перегруппировки войск.
"Это нельзя рассматривать как прекращение огня, если есть намерение обучать бойцов", — подчеркнул представитель Госдепа.
Вашингтон не видит, чтобы Москва пыталась вступить в мирные переговоры с Киевом, добавил Прайс.
Ранее патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне спецоперации на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные в обеих странах могли отметить Рождество. Президент РФ Владимир Путин поддержал данную инициативу и дал соответствующее поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. 5 января российское оборонное ведомство объявило о 36-часовом режиме прекращения огня.
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