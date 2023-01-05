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Принц Гарри откровенно рассказал про свой первый сексуальный опыт: "Отшлёпала и прогнала"

Мир

Принц Гарри откровенно рассказал про свой первый сексуальный опыт в 17 лет со взрослой женщиной.

Принц Гарри откровенно рассказал про свой первый сексуальный опыт: "Отшлёпала и прогнала"

В своих мемуарах Герцог Сассекский подробно рассказал, как его первый секс чуть не стал достоянием общественности. По словам принца, всё произошло за пабом. Гарри признался, что первый половой акт был недолгим, но запомнился ему на всю жизнь.

"После она отшлёпала меня по заднице и прогнала. Одной из моих многих ошибок было сделать это в поле, прямо за очень оживлённым пабом. Без сомнения, кто-то видел нас", — заявил Гарри.

Он также рассказал, что через несколько дней к нему приехал один их телохранителей королевской семьи Марко. Однако телохранитель приехал из-за того, что журналисты сообщили пресс-службе короля Чарльза о неких фото, на которых Гарри употребляет запрещённые вещества. Герцог отмечает, что это было ложью.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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