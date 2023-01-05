Берлин не поддержал предложение Москвы о прекращении огня на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась против предложение России о прекращении огня на Украине до 7 января.

"Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", — сообщила Бербок.

По её словам, Москва намерена продолжать боевые действия, поэтому Берлин продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев отказывается поддерживать предложенное Россией рождественское перемирие.

В четверг, 5 января, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу патриарха Кирилла, который выступил с инициативой об установлении рождественского перемирия в зоне спецоперации на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Лидер страны дал соответствующее поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. В итоге российское оборонное ведомство объявило о 36-часовом режиме прекращения огня.