США устроили украинский кризис для получения личной выгоды, поэтому теперь они попытаются повторить трюк с Минскими соглашениями, заставив Киев подписать заведомо невыполнимый мирный договор, сообщает обозреватель Rebelión Фабрицио Казари.
По его словам, продолжение вооружённого противостояния на Украине ложится тяжким бременем на США и Евросоюз, поэтому Вашингтон попытается убедить Киев подписать с Москвой мирный договор, который, по примеру Минских соглашений, не будет выполняться. Соединённым Штатам выгодно обучать, вооружать и финансировать украинских неонацистов для продолжения вялотекущего конфликта, отмечается в материале.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Запад инициировал создание Минских соглашений, чтобы дать Украине время на усиление армии.
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