Медведев ответил генсеку НАТО цитатой из Оруэлла

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения Киеву — путь к миру на Украине.

Медведев ответил цитатой из романа "1984", написанного британским писателем Джорджем Оруэллом.

"Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, "прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, "1984", — написал зампред Совбеза РФ в соцсети.

Ранее Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву — "самый быстрый путь к миру" на Украине.