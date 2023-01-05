Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения Киеву — путь к миру на Украине.
Медведев ответил цитатой из романа "1984", написанного британским писателем Джорджем Оруэллом.
"Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, "прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, "1984", — написал зампред Совбеза РФ в соцсети.
Ранее Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву — "самый быстрый путь к миру" на Украине.
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