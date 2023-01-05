Украина ложно оценивает обстановку в ходе конфликта с Россией. Киевское руководство смешит весь мир своими заявлениями о захвате Крыма к Рождеству. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Некоторые эксперты предсказывают, что Украина вытеснит Россию из Крыма. Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ — никогда", — говорится в публикации аналитика.
Робертс подчеркнул, что антироссийская пропаганда Запада создаёт неверную картину реальной ситуации на Украине, поэтому политики не могут правильно проанализировать ситуацию.
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