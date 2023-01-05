Экс-сотрудник Белого дома Робертс высмеял планы ВСУ захватить Крым к Рождеству

Украина ложно оценивает обстановку в ходе конфликта с Россией. Киевское руководство смешит весь мир своими заявлениями о захвате Крыма к Рождеству. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

"Некоторые эксперты предсказывают, что Украина вытеснит Россию из Крыма. Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ — никогда", — говорится в публикации аналитика.

Робертс подчеркнул, что антироссийская пропаганда Запада создаёт неверную картину реальной ситуации на Украине, поэтому политики не могут правильно проанализировать ситуацию.